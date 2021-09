Chegamos ao capítulo 9 de I Coríntios

Compartilhamentos

Paulo foi acusado de ganância e de ter outros interesses durante a pregação do Evangelho, mas ele defendeu que quem vive para pregar precisa de suporte. Era a vida de Paulo, e ele fazia tudo com alegria. O pastor Josué de Almeida analisa os acontecimentos do capítulo 9 de I Coríntios, onde os cristãos de Corinto passam a duvidar das intenções de Paulo. Ouça que bela lição o apóstolo faz.