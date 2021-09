Menina é achada morta em balneário

Caso ocorreu no distrito da Fazendinha, na zona sul de Macapá. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo da vítima.

Atualizada às 10h52

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma menina morreu afogada em um balneário, localizado no ramal do Polo, no distrito da Fazendinha, em Macapá. O caso ocorreu na tarde de domingo (5) na propriedade Recanto da Família.

Por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando os socorristas chegaram ao local, receberam a informação de que a criança havia caído no rio e ninguém conseguia achá-la.

A equipe fez as primeiras incursões, mas não encontrou a vítima. Foi solicitado o apoio da guarnição de mergulho que realizou buscas mais específicas. A menina, então, foi encontrada com sinais de um possível afogamento.

Foram feitas várias tentativas de reanimação, mas sem sucesso. A morte foi confirmada pelo médico que fez o atendimento.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros comunicou que a criança tinha 9 anos. Contudo, nesta segunda-feira, a Polícia Científica, que fez a remoção do corpo, confirmou que a vítima, na verdade tinha 12 anos de idade.

Não foi detalhado se a família morava na região ou se era visitante e como teria acontecido o caso.