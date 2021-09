Morto e ferido eram ‘seguranças’ de base de apoio de facção, diz Força Tática

Conflito armado ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A casa onde ocorreu o confronto que terminou com um suspeito morto e outro ferido, na tarde de terça-feira (14), era uma base de apoio para os crimes de uma facção, informou o Batalhão de Força Tática (BFT) após concluir a ocorrência.

E os suspeitos que trocaram tiros com a polícia, Raylan Almeida Ferreira, de 20 anos, e Vagner Junior dos Santos Tavares, de 19 anos, seriam os responsáveis por proteger o imóvel, ponto estratégico para integrantes da organização. Segundo a Força Tática, era de lá que eles partiam para executar rivais, cometer roubos, guardavam drogas e se escondiam.

A base da facção fica em uma área de pontes da Avenida Pedro Wilson Lima, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. Os antigos moradores teriam sido expulsos do imóvel, mas o BFT ainda averigua esta informação.

De acordo com a Força Tática, uma denúncia anônima que apontou o esconderijo de criminosos de uma facção levou os policiais até o local.

A informação era de que que esse grupo teria cometido uma onda de crimes que ocorreram na zona norte de Macapá nos últimos dias, dentre eles um homicídio no Bairro São Lázaro, na tarde desta segunda-feira (13), um roubo a um posto de gasolina no Bairro Brasil Novo e uma intensa troca de tiros na mesma noite no Bairro São Lázaro, onde foi possível identificar o uso de diversas armas de vários calibres.

Mas quando se aproximaram da casa, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram e atingiram os suspeitos. Após o fogo cruzado, Raylan ficou caído. Vagner, mesmo baleado, ainda tentou fugir, mas não foi longe e acabou capturado.

Raylan não resistiu e morreu na casa. Vagner foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Emergências do Centro de Macapá.

Com eles foram apreendidos dois revólveres, um de calibre 38, com 3 munições deflagradas e três intactas, e outro de calibre .357, com duas munições deflagradas e três intactas.

Na casa ainda foram apreendidas mais 16 munições de calibres 38, 357, ponto 40 e 9mm, colete balístico, placas de automóveis, celulares, roupas usadas nos crimes, dinheiro, além de 150 porções de crack, maconha e cocaína.

Após o trabalho dos peritos da Polícia Científica, o corpo de Raylan foi removido. Vagner continua internado no HE.