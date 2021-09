Motorista acusado de estuprar passageira é agredido por populares

Crime teria ocorrido no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil vai investigar o caso de um suposto estupro que teria acontecido na noite de domingo (25) no município de Santana a 17 quilômetros de Macapá. A situação ganhou repercussão nas redes sociais.

O caso envolve um motorista de aplicativo, um homem de 30 anos, e uma passageira de 24 anos. A polícia não divulgou os nomes deles.

De acordo com o 4° Batalhão da Polícia Militar, consta no Boletim de Ocorrência que o condutor foi detido por populares e familiares da jovem sob a alegação de suposto estupro, que teria ocorrido dentro do carro de aplicativo.

O fato aconteceu por volta de 23h30 na Avenida Rio Branco, no Bairro Paraíso. Ainda não se tem detalhes da dinâmica de como tudo ocorreu, mas a passageira confirmou para a polícia que foi estuprada e em determinado momento conseguiu fugir e pedir ajuda.

Ela foi amparada por outros motoristas de aplicativo, que se revoltaram com a situação e falavam que o motorista “suja a classe”.

Vídeos e fotos mostram ele sendo agredido por populares. Para a PM, o motorista negou o estupro e disse que os familiares da moça subtraíram R$ 150 dele, bem como danificaram o para-brisa dianteiro de seu veículo.

Ele seria um motorista de confiança da família e já tinha feito outras corridas para a jovem. Ela e o motorista de aplicativo foram levados para a delegacia da cidade.