Motorista de aplicativo é morto após corrida para suposta vítima de estupro

Segundo relatos repassados à Polícia Civil, a vítima teria feito uma corrida momentos antes para uma vítima de estupro

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de transporte por aplicativo foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (13), no Bairro Brasil Novo, na Zona Norte de Macapá. A vítima foi identificada como Hiago Gabriel Ramos, de 29 anos, que prestava serviços para a empresa Uber e tinha acabado de fazer uma corrida.

O homicídio ocorreu por volta das 2h30, na frente de um bar onde a vítima costumava frequentar quando estava de folga, na Avenida Coqueiro com a Rua Tangerina. No local, a polícia científica recolheu cápsulas de pistola calibre 380, e constatou 4 perfurações no corpo da vítima, sendo 3 tiros nas costas e um no braço.

Testemunhas disseram à polícia que o motorista estava acompanhado de outras pessoas quando chegou um Gol prata antigo com quatro ocupantes. Dois deles desembarcaram do veículo e começaram a atirar. O alvo foi Hiago, mas uma mulher não identificada, que também estava no bar, foi atingida sem gravidade.

Após os disparos, os atiradores fugiram sem ser identificados. A vítima morreu com três tiros nas costas e um no braço. Quando a PM chegou ao local, encontrou o bar fechado e o motorista já sem os sinais vitais, o Samu foi chamado e confirmou que ele já estava em óbito.

A Polícia Civil do Amapá trata o caso como execução, contudo, a motivação para o crime ainda é desconhecida.

O carro da vítima, um Nissan March, estacionado na frente do bar, foi periciado e recolhido ao pátio da Delegacia de Homicídios. A chave estava no bolso da vítima, mas o veículo está registrado no nome de outra pessoa. As primeiras informações apuradas indicam que Hiago era morador do Bairro do Buritizal, na zona sul.

Corrida e estupro

O delegado César Ávila recebeu relatos de que, minutos antes do ataque, Hiago fez uma corrida para uma mulher que chegou ao bar dizendo que havia sido estuprada.

Comovido, o motorista prestou socorro à suposta vítima de estupro, e, minutos depois, ao retornar para o bar, foi executado.

A Delegacia de Homicídios prossegue nas buscas por pistas que possam ajudar na elucidação do crime

“Provavelmente alguém identificou ele por aqui, provavelmente até pelo carro, mas o motivo ainda não sabemos. Ele teria algumas amizades por aqui, tanto é que ele estava na companhia de algumas mulheres”, comentou o delegado.