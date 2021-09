Mulher é assassinada dentro de casa por jovem que acolheu como filho

Além da mãe de criação, jovem atacou, ainda, duas filhas dela, que sobreviveram. Crime ocorreu no Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira (14), dentro da própria casa, localizada na Rua Santarém, no Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá. O caso ocorreu na madrugada, por volta de 3h.

Aldeniza dos Santos Gama, de 47 anos, foi assassinada na frente das filhas de 17 e 21 anos, que também foram feridas pelo infrator ao lutarem para salvar a vida da mãe. As três estavam sozinhas em casa.

De acordo com os familiares, as sobreviventes relataram que o autor do ataque é Marinilson Silva, de 20 anos. Ele é conhecido da família, era tratado como filho e chegou a morar “de favor”, por 4 anos, na casa onde ocorreu o homicídio. Há 2 anos havia voltado para sua cidade natal, Afuá (PA).

Normalmente fazia viagens entre o município Marajoara e Macapá. Ontem teria chegado na capital amapaense. Marinilson foi visto por populares consumido bebida alcoólica momentos antes do crime. A suspeita é que ele também teria utilizado drogas.

Como o suspeito tinha acesso a casa, a família, em um ato solidário, mais uma vez abriu a porta para que ele pudesse dormir. Em um determinado momento, as filhas ouviram a mãe pedir por socorro.

Elas entraram no quarto e viram Aldeniza sendo esfaqueada, foi quando a luta corporal aconteceu. O bandido ainda queria que uma irmã amarrasse a outra. A intenção era matar todas. Após ferir as três, Marinilson saiu em fuga com a faca do crime nas mãos.

Aldeniza morreu na hora. As jovens foram levadas para o Hospital de Emergência de Macapá.

O crime chocou a vizinhança. Aldeniza era conhecida por ser generosa e por vender joias em ouro na região, profissão esta que deixou após ser assaltada 3 vezes. Atualmente, estava trabalhando como costureira.

A polícia está na busca pelo suspeito.

“Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro desse suspeito entre em contato com a polícia pelo 190 que prontamente iremos verificar e se possível entregar a polícia judiciária para que ele responda por esse crime”, disse o tenente João Gomes, do 2° Batalhão.

Câmeras da região devem ajudar na investigação. O caso ficará a cargo a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Em tempo

Por volta de 11h15, o Portal SelesNafes.Com recebeu a informação de que o suspeito teria sido capturado, mas a reportagem ainda estava checando o fato.