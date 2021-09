Mulher morre após cair de mototáxi e ser atropelada por carro

Vítima morreu no Hospital de Emergência. Acidente ocorreu no Bairro Laguinho, região central de Macapá. Foto: Arquivo/SN

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher de 41 anos morreu nesta segunda-feira (6) depois de sofrer dois acidentes de trânsito em sequência na região central de Macapá.

O caso, ocorrido no cruzamento da Rua Cândido Mendes com a Avenida José Tupinabá, por volta de 10h, no Bairro Laguinho, foi atendido pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Segundo o boletim, Maria das Graças da Silva Sobrinha, estava como passageira de uma mototáxi, quando tudo aconteceu, quando o veículo de duas rodas derrapou, derrubando a ela e ao condutor.

Logo atrás trafegava um automóvel tipo Creta, que acabou passando por cima da passageira da moto.

Maria das Graças foi levada por uma equipe do Samu ao Hospital de Emergência do Centro. Conduto, não resistiu aos ferimentos e faleceu, por volta de 17h30.

Segundo o BPTran, o condutor da moto contou que ao acionar o freio dianteiro, o pneu deslizou, o que provocou a queda.