“Não foi porque eu quis”, diz bandido que matou criança no Ambrósio

Flávio Teodoro deixa delegacia após ser preso no Bairro Cidade Nova. O delegado do caso disse que ele pretendia fugir para Macapá

RODRIGO ÍNDIO

O delegado Felipe Rodrigues, da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, que investiga a morte da menina Ana Júlia, de cinco anos, falou na manhã desta quinta-feira (16) sobre a prisão do acusado de matar a criança, feita Polícia Civil do Amapá. Flávio Ferreira Teodoro, que há responde por outros crimes, afirmou que tentava atingir um rival de outra facção, mas acrescentou que se tiver sido o autor da morte, ele irá pagar pelo crime.

Flávio foi preso por volta das 7h, graças a uma mobilização policial após a morte que teve grande repercussão nas redes sociais. Um vídeo mostra o momento em que o tiro acertou por trás e atravessou a cabeça de Ana Júlia, que tinha sido de casa para comprar um lanche na Baixada do Ambrósio, comunidade da cidade de Santana que virou palco de disputa entre grupos criminosos.

Após o homicídio, o acusado se escondeu embaixo de casas de palafitas ainda no Ambrósio, aproveitando a escuridão da noite e falta de iluminação pública na comunidade. Ele foi preso no Bairro Fonte Nova após buscas que duraram toda a madrugada.

“A gente já confirmou com a perícia que o tiro saiu da mão dele. A arma não foi recuperada e estamos em diligências para localizar outros suspeitos. Eles estavam lá pra ceifar a vida de outra pessoa. Ele estava escondido debaixo de casas próximas de casas de parentes, e ia fugir para Macapá. Não demonstrou nenhum arrependimento”, comentou o delegado.

Na saída da delegacia, houve tumulto. Um policial civil quebrou o celular do Portal SelesNafes.Com durante o embarque do criminoso na viatura. O repórter Pedro Pessoa (TV Equinócio) conseguiu capturar a cena e as palavras do criminoso, que disse aos repórteres que nunca teria matado uma criança, intencionalmente.

“Isso não foi porque eu fiz, não. (O alvo) era o cara que atirou na minha casa, na minha mãe. Você acha que eu ia fazer isso com uma criança?”, disse.

Flávio foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Familiares de Ana Júlia anunciaram que irão fazer um ato público durante o sepultamento da menina, marcado para esta tarde.