“Não sou de briga, sou de luta”, diz Lucas sobre crise entre os Poderes

Senador disse que situação em Brasília é bem complicada

Por SELES NAFES

Ninguém ouve ninguém

O senador Lucas Barreto (PSD) fez uma avaliação, nesta sexta-feira (10), da crise entre os Poderes que culminaram nos atos de 7 de Setembro pró-Bolsonaro. Segundo o senador, que sempre teve um perfil conciliador, tem sido bastante difícil acalmar os ânimos.

“Ninguém ouve ninguém”, resumiu ele. “O momento é bem complicado quando precisa ser de pacificação. O estado de pandemia que vivemos não nos permite brigar, porque todos os perdem. Não sou de briga, sou de luta”, acrescentou.

Saúde

E por falar em pandemia e saúde, o senador divulgou nesta sexta-feira a liberação de mais recursos para a atenção básica de saúde dos municípios em Santana (R$ 400 mil), Tartarugalzinho (R$ 100 mil), Calçoene (R$ 300 mil), e Serra do Navio (R$ 350 mil). Em Santana, o dinheiro vai servir para ampliar o atendimento na unidade de saúde da Ilha de Santana.

Tradição e polêmica

O vice-governador e empresário, Jaime Nunes (Pros), procurou a coluna para justificar a foto dele e de membros da maçonaria segurando a Bandeira Brasileira no 7 de setembro, justamente no mesmo dia dos atos pró-Bolsonaro. Jaime deixou claro que a reunião das lojas maçônicas já é uma tradição da entidade, e que este ano coincidiu com o movimento em favor do presidente e contra o STF.

“Há mais de 10 anos comemoramos o Dia da Pátria, inclusive com desfile que este ano nem fizemos. Não foi um movimento político. Não sou contra e nem a favor do Bolsonaro”, disse.