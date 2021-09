Naufrágio: Catraia estava superlotada e com 700kg de carga, diz polícia

Após sair com 20 pessoas de Oiapoque, mais 5 passageiros teriam subido na embarcação no distrito de Vila Vitória.

Compartilhamentos

Por JÚLIO MIRAGAIA

A capacidade da catraia que levava 25 pessoas de Oiapoque para a Guiana Francesa, e que naufragou há uma semana em águas francesas, era de somente 10 pessoas. As informações são do inquérito policial francês aberto para investigar as causas da tragédia, do qual a Polícia Civil do Amapá colabora.

O delegado Charles Corrêa, da PC em Oiapoque, relatou ao portal Selesnafes.com a superlotação na embarcação. De acordo com o delegado, a catraia já saiu lotada, com 17 passageiros mais 3 tripulantes (piloto e auxiliares), da área portuária de Oiapoque no dia 28 de agosto.

Além do quantitativo de pessoas, acima da capacidade regulamentada pela Marinha para esse tipo de transporte, cerca de 700 kg de carga estariam a bordo, entre mercadorias e materiais para a sobrevivência em garimpo.

Segundo Corrêa, quando a embarcação chegou na região de Vila Vitória, distrito de Oiapoque, mais 5 passageiros subiram a bordo, totalizando 25 pessoas dentro da catraia.

“Em 2012, tivemos 18 haitianos mortos e, ao longo dos anos, sempre tem alguém que volta e meia morre. Com essa magnitude, se confirmar que somente 4 de 25 sobreviveram, se trata da maior tragédia da fronteira até então. Dessa vez são todos brasileiros”, disse o delegado.

Na sexta-feira (3) e neste sábado (4), os corpos das primeiras vítimas começaram a ser localizados por equipes de resgate na região do Canal do Kourou, território francês. Foram resgatadas com vida até então 4 passageiros.

Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada. De acordo com parentes, a catraia atuava de forma clandestina no transporte para áreas de garimpo.