Naufrágio: PF chama familiares de vítimas para teste de DNA

Peritos vão comparar material genético dos parentes com de corpos encontrados até o momento na fronteira, a mais de 600 km de Macapá.

A Polícia Federal anunciou nesta terça-feira (6) que peritos criminais da instituição vão recolher amostras de material genético de familiares de vítimas do naufrágio ocorrido em águas da Guiana Francesa no último dia 28 para identificar as vítimas que tiveram corpos encontrados até o momento.

Por isto, a PF quer que familiares dos desaparecidos – preferencialmente mãe, pai, ou irmãos – compareçam à sede da Polícia Federal em Oiapoque, na fronteira, ou na Superintendência de Polícia Federal, em Macapá, nesta quinta (9) e sexta-feira (10), a fim de colherem material genético. As amostras serão enviadas à Guiana Francesa para exames de DNA.

A polícia informou, ainda, que suas representações em Saint Georges de L’Oyapok e Caiena, ambas na Guiana Francesa, trabalham em cooperação com as forças policiais francesas para auxiliar às famílias das vítimas.

A PF instaurou um inquérito policial instaurado para apurar o ocorrido.

Serviço

– Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque: Avenida Barão do Rio Branco, nº 500, Centro. Fone: (96) 3521-1380.

– Superintendência Regional da Polícia Federal em Macapá: Entroncamento da BR- 210 com Rodovia Norte/Sul, s/n. – Infraero I – Fone: (96) 3213-7500.