No Amapá, policiais agem rápido e salvam duas crianças engasgadas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Gratificante. É como definiu o soldado Thiago Rafael de Almeida Sousa, de 34 anos, sobre o salvamento de uma criança de apenas 28 dias de nascida que encontrou roxa, sem respirar, prestes a perder a vida engasgada.

Em dois dias, policiais militares do Amapá colocaram em prática treinamentos especiais e salvaram duas crianças na zona norte de Macapá, uma na quarta-feira (8) no Conjunto Macapaba, e outra na segunda-feira (6) em frente à sede do 2º Batalhão, no Bairro Infraero I.

Nas duas ações, muito similares, as crianças estavam engasgadas com líquido e os militares utilizaram a “manobra de Heimlich” para desobstruir as vias aéreas das crianças.

A ação de segunda-feira, a primeira, contou com o subtenente Noá, o cabo M. Duarte e os soldados Fábio Corrêa e Matos, que salvaram a vida de Heitor Daniel, de 1 ano e 5 meses.

A mãe do bebê, Glauciane Brasão de Sousa, chegou no 2º Batalhão com o menino no colo, já desacordado. A informação repassada foi que a criança estava engasgada com leite. A manobra de Heimlich foi aplicada, inclinando a criança e dando leves “tapinhas” e massagem nas costas.

A criança recobrou os sentidos, voltou a respirar e a equipe, então, levou-a ao Pronto Atendimento Infantil, no Centro de Macapá, onde os médicos atestaram que Heitor Daniel estava bem.

Na segunda ação, os policiais da Unidade de Policiamento Comunitário (UPC) do Macapaba foram chamados por uma vizinha, que relatou uma criança sem respirar. Foi, então, que o sargento Jaques e o soldado Thiago Almeida foram até o local e conduziram mãe e filha até a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Novo Horizonte, na zona norte.

No entanto, ainda no caminho, dentro da viatura, o soldado Thiago Almeida percebeu que a criança estava roxa e inerte, e realizou ali mesmo a manobra de Heimlich. A pequena Aila Emanuelle Nascimento, de apenas 28 dias, tossiu, chorou e voltou a respirar.

“Eu sou pai, tenho um filho de 3 meses, e, graças a Deus, nunca aconteceu isso com ele. Eu já tinha treinado e só faltava colocar em prática. A gente se sente muito bem, é uma vida que a gente está ajudando a salvar, a vida de uma criança de 28 dias. A equipe foi ágil, o motorista no trânsito, o comandante passando as informações pro Ciodes, e eu tentando acalmar a mãe e fazer os primeiros socorros. É gratificante”, declarou o soldado Thiago.