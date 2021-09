O capítulo 2 de I Romanos nos traz uma bela lição sobre o papel do Espírito Santo

Apesar de ser preparado, Paulo reconhecia que não era nada perto da grandiosidade do Senhor. Ele se esforçou muito para fazer as pessoas se sentirem alcançadas pelo Espírito Santo. No capítulo 2 de I Romanos, o apóstolo escreve na carta aos cristãos de Roma que o Espírito nos auxilia a viver conforme as Escrituras em nossa árdua jornada diária. Ouça a análise do podcast de meditação bíblica de hoje (10) com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira.