Chegamos ao capítulo 4 de I a Coríntios

O estilo de vida cristão é um dos mais desafiadores. No capítulo 4 de I Coríntios, base do podcast de meditação bíblica de hoje (12), o pastor Josué de Almeida explica que se tornar cristão é fácil, o difícil é permanecer, já que as vezes é até perigoso. Precisamos ser fieis. Ouça a análise deste capítulo e tenha um ótimo domingo.