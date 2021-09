O que acontece após a morte?

O capítulo 15 de I Coríntios consolida o entendimento sobre o que ocorre depois da morte

O apóstolo Paulo convoca dos cristãos de Corinto a se apegar à Palavra que foi pregada, lembrando que Cristo morreu e ressuscitou. No entanto, aqueles crentes estavam preocupados com a natureza da ressurreição dos mortos. Alguns não acreditavam. “Se Ele não ressuscitou, Sua morte não teria sentido”, lembra Paulo no capítulo 15 de I Coríntios. A mensagem da Bíblia é inequívoca: a pessoa dorme até ser ressuscitada. Ouça a análise desta quinta-feira (23) com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (23).