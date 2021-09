Iniciamos hoje a análise do livro de I Coríntios

Iniciamos nesta quinta-feira (9) o estudo das maiores cartas de Paulo, escritas à igreja que estava na cidade de Corinto, uma das principais da Grécia. Corinto era uma cidade portuária, tomada por prostituição e templos pagãos. Havia uma preocupação muito grande com os cristãos que estavam lá. Ouça a análise do capítulo 1 de I Coríntios com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.