Chegamos ao capítulo 6 de I Coríntios

Compartilhamentos

Se possível, sempre devemos evitar levar à justiça um irmão em Cristo por divergências, mas, contudo, crimes devem ser levados à justiça. A igreja não é habilitada a resolver problemas como violência doméstica, crimes sexuais, agressões e outros. No capítulo 6 de I Coríntios, Paulo deixa claro que a igreja é uma sociedade, onde há pessoas que não gostamos e pessoas que gostamos. Mas devemos aprender a resolver as questões como cristãos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida.