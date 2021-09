Ônibus explode e Detran é evacuado

Incidente ocorreu por volta das 13h30min

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um ônibus pegou fogo e explodiu dentro do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Amapá, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá, no início da tarde desta terça-feira (14). As primeiras informações são de que ninguém ficou ferido.

Ainda há poucas informações a respeito do incidente, que ocorreu por volta das 13h30min.

“Tivemos que sair do prédio. Foi só uma correria”, comentou uma funcionária que trabalha no atendimento presencial. O prédio foi completamente evacuado.

O ônibus pertence ao Detran, e era usado em atendimento volante e campanhas educativas. De acordo com o que foi apurado pelo Portal SelesNafes.Com, ele estava chegando da oficina após um período de manutenção e começou a pegar fogo quando estava sendo estacionado.

Dois veículos de passeio que estavam próximos do ônibus foram atingidos. Uma equipe de combate está neste momento ainda tentando debelar as chamas que não chegaram a atingir o prédio do Detran.

Uma ambulância que atendia dois suspeitos alvejados pela Polícia Militar durante uma ocorrência de roubo estava próxima do incêndio e também foi deslocada para atender possíveis feridos no Detran.

Usuários e pedestres filmaram o momento do incêndio e da explosão, e vídeos foram compartilhados rapidamente pelas redes sociais.