A ascensão das artes marciais mistas nos últimos anos fez com que vários lutadores se tornassem superestrelas globais por meio de lutas de alto nível e estilos de vida de celebridades.

A ponto chave para o crescimento deste esporte é o UFC (Ultimate Fighting Championship) e seu enorme aumento de popularidade, com muitos de seus principais nomes tendo desfrutado das ricas recompensas de seu sucesso no octógono.

Depois de observar os boxeadores alcançarem o estrelato, é hora de dar a vez aos principais vencedores do MMA (Mixed Martial Arts) e suas respectivas fortunas, conquistadas graças à dedicação na carreira e outros movimentos financeiros pessoais.

Então, aqui estão os 10 lutadores de MMA mais ricos do mundo e seu patrimônio líquido relatado.

1. Conor McGregor – US $ 110 milhões

Haveria apenas um nome no topo da lista de lutadores mais ricos do UFC – Conor McGregor – o fenômeno irlandês que se tornou uma das maiores superestrelas globais em um curto espaço de tempo. McGregor chegou ao cenário do UFC em grande estilo, trazendo uma legião de torcedores e fãs do seu estilo. Além das vitórias no UFC e prêmios recordes, “The Notorious” usou seu nome para entrar no mundo dos negócios. A marca de uísque de McGregor “Proper 12” o ajudou a aumentar sua riqueza, colocando-o no topo da lista como o lutador mais rico do UFC de todos os tempos.



2. Rorion Gracie – US $ 50 milhões

O ícone Rorion Gracie é um dos poucos praticantes no mundo a possuir uma faixa vermelha de 9º grau no jiu-jitsu brasileiro e é um pioneiro da arte marcial – tendo apresentado o Jiu-jitsu brasileiro ao mundo. Com um patrimônio líquido impressionante, Gracie ganhou sua fortuna com a carreira de uma vida como Grande Mestre de jiu-jitsu, escritor, editor e palestrante. Ele também é um dos cofundadores do UFC e já trabalhou como consultor técnico e coreógrafo de cena de luta em vários filmes de Hollywood.

3. Khabib Nurmagomedov – US $ 30 milhões

Um atleta adorado em seu país natal, a Rússia, Khabib Nurmagomedov foi um dos maiores nomes do UFC durante seu reinado dominante dos leves. No auge de sua supremacia geral, sendo o campeão de peso leve do UFC mais antigo na história, ele se aposentou com um recorde imaculado de 29-0. Vitórias sobre Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje cimentaram seu legado. Nurmagomedov é o russo mais seguido no Instagram e o primeiro muçulmano a vencer um campeonato do UFC, também acumulando grandes recompensas financeiras como resultado.

4. Georges St. Pierre – US $ 30 milhões

Georges St. Pierre teve uma carreira notável no octógono, tornando-se três vezes rei dos meio-médios e também conquistando o título dos médios. Sendo amplamente considerado um dos melhores de todos os tempos, o astro canadense detém uma abundância de recordes no UFC e acumulou um notável patrimônio líquido. Depois de se envolver em muitos confrontos PPV dentro do UFC, St. Pierre seguiu para uma carreira de ator em filmes de luta e programas de televisão.

5. Brock Lesnar – US $ 28 milhões



Uma das estrelas do esporte mais reconhecidas no mundo, Brock Lesnar é um atleta de gerações, com um físico imponente. Lesnar começou sua carreira esportiva como lutador e jogador de futebol americano, mas foi na WWE que ele se tornou um superstar global. Uma mudança sensacional para o UFC viu seu status disparar ainda mais – quando ele finalmente foi coroado campeão dos pesos pesados. Seu perfil mundial consolidou um incrível sucesso de bilheteria e, como resultado, ele gerou uma vasta riqueza ao longo de toda a sua carreira.

6. B.J. Penn – US $ 22 milhões

O lendário B.J. Penn teve uma ilustre carreira no octógono, tanto no peso leve quanto no meio-médio. Nativo do Havaí, foi o homenageado no Hall da Fama do UFC depois de feitos impressionantes, com o presidente da organização, Dana White, afirmando que ele é a razão para as categorias de peso mais baixas se tornarem tão populares. Penn se tornou uma das principais estrelas do pay-per-view durante sua ascensão à proeminência e eventual posição lendária no esporte, enquanto papéis em filmes seguiram para ajudar a aumentar seus ganhos financeiros gerais.

7. Anderson Silva – US $ 18 milhões

Considerado por muitos como o maior lutador de MMA da história, o brasileiro-americano Anderson “Spider” Silva é um verdadeiro ícone do esporte, tendo reinado predominantemente como campeão dos médios do UFC. O lutador detém o recorde da maior sequência de títulos da história do Ultimate Fighting Championship – com 17 vitórias consecutivas e 10 defesas de título seguidas. Seu status de ícone no mundo do MMA também o levou às telas, estrelando filmes e um documentário sobre o UFC.

8. Fedor Emelianenko – US $ 18 milhões

Conhecido como “O Último Imperador”, a lenda do esporte russo Fedor Emelianenko ganhou uma longa lista de elogios pela sua carreira histórica. Foi campeão dos pesos pesados ​​do Pride por quatro anos, sendo nomeado o Lutador da Década nos anos 2000. Apesar de nunca ter competido no UFC, a organização do esporte mais conhecida no mundo, Emelianenko ainda está entre os 10 lutadores de MMA mais bem pagos do mundo.

9. Wanderlei Silva – US $ 18 milhões

Em sua carreira de prestígio, o brasileiro Wanderlei Silva conquistou o status de lenda no mundo do MMA dentro do Pride Fighting Championship no Japão. Silva detém os recordes de maior número de vitórias, nocautes, defesas de título e mais longa sequência de vitórias na história da organização. Depois de reinar entre os pesos médios do Pride, o astro brasileiro teve relativo sucesso na volta ao UFC e é considerado uma lenda do esporte.

10. Randy Couture – US $ 17 milhões

Uma verdadeira lenda do UFC, Randy Couture é considerado o maior de todos os tempos da organização, tendo sido tricampeão mundial dos pesos pesados ​​e duas vezes campeão dos meio-pesados. As conquistas do lutador nascido em Washington o tornaram a quarta pessoa a entrar no Hall da Fama do UFC. Couture é o campeão mais antigo da história do MMA. Além de sua ilustre carreira no octógono, ele é conhecido por seu trabalho de ator em filmes de sucesso como a franquia “Os Mercenários” (2010), enquanto também é sargento aposentado do Exército dos Estados Unidos.