Pavimentação avança na rodovia AP-070

Obras do Governo do Amapá foi intensificada em diversas frentes de trabalho com terraplenagem e pavimentação.

A obra de pavimentação da Rodovia AP-070, que liga a capital Macapá à região leste do estado deve avançar cerca de 8 km de pavimentação até o fim deste mês.

A informação é do Governo do Amapá, que ativou novas frentes de trabalho com serviços de terraplanagem, asfaltamento e construção de pontes em concreto.

A obra faz parte da segunda etapa do projeto, lançado em outubro de 2020 pelo Governo do Amapá e executada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrap).

Até o momento, seis quilômetros já foram asfaltados e outros três quilômetros logo à frente recebem a terraplenagem.

Ao todo, serão 36,5 quilômetros pavimentados somente nesta rodovia, do trecho que inicia no entroncamento com a Rodovia AP-340 (entroncamento do Paulo) até o Distrito de São Joaquim do Pacuí, segundo a Setrap.

O pacote de obras do Plano Rodoviário Estadual visa beneficiar o eixo de integração leste (Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari) e também os distritos de São Joaquim do Pacuí e Carmo do Macacoari.

Com a interligação desses municípios à capital com maior qualidade, o Amapá ganha melhorias no escoamento da produção local e na redução do tempo de viagem entre as cidades.

Desde seu lançamento, em setembro de 2015, o Plano Rodoviário Estadual já acumula investimentos de quase meio bilhão de reais. O projeto é executado pelo Governo do Estado com investimento de R$ 156 milhões, dos quais R$ 58 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

O Plano Rodoviário ainda prevê a conclusão de toda a extensão da Rodovia AP-110, no trecho entre São Joaquim do Pacuí e o município de Cutias do Araguari, totalizando 21,3 quilômetros, além da construção pontes em concreto armado sobre o Igarapé do Garimpo e o Rio Gurupora.