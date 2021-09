Pedra Branca planeja retorno de aulas presenciais

Órgãos municipais de Educação e Saúde do município a 180 km de Macapá apresentaram o plano de volta às aulas presenciais com segurança.

Compartilhamentos

Com o avanço da vacinação e o recuo dos índices pandêmicos, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, a 280 km de Macapá, começou a planejar o retorno gradual das atividades escolares presenciais.

Órgãos municipais de Educação e Saúde se reuniram, na quarta-feira (8), esta semana para apresentação do plano de volta às aulas presenciais com segurança.

No encontro, ocorrido no Centro de Convenções da cidade, foi definido que o retorno dos alunos está previsto para o próximo dia 20 setembro.

Para os alunos da rodovia Perimetral Norte a volta será de 100%, pois o quantitativo de educandos permite o retorno com segurança, já nas escolas da sede do município a estratégia é que esse retorno aconteça de maneira gradual, respeitando os procedimentos de segurança contra a covid-19.

Segundo o secretário municipal de Educação, Gabriel Santos, as atividades nas unidades da zona urbana do município vão acontecer de forma híbrida e gradativa, com revezamento semanal de turmas presenciais e turmas em ensino remoto.

“Estamos intensificando as ações de preparação para o retorno gradual das atividades pedagógicas presenciais em todas as nossas unidades de ensino, com responsabilidade, verificando todos os procedimentos de segurança contra a COVID-19, para que alunos, pais e profissionais da educação se sintam acolhidos e seguros nesse novo momento”, afirmou o secretário de educação.