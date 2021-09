Pedra Branca prepara serviço de consultas online de especialidades médicas

Município a 180 km de Macapá recebeu, nesta sexta-feira, equipamentos necessários para o atendimento médico online.

Moradores do município de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá, terão à disposição uma nova modalidade de consultas médicas especializadas pelo sistema público de saúde, a telemedicina.

Nesta sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu seis conjuntos de notbooks, webcams e speakphones portáteis do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (Cosems), equipamentos necessários para o atendimento médico online.

A Assistência Médica Especializada e Telemonitoramento na Região Norte do Brasil – Telemedicina (AMET) faz parte do Projeto Telesaúde, do Ministério da Saúde, que está sendo implementado em parceria com profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein – HIAE, de São Paulo.

Há oferta de atendimento médico para as especialidades: endocrinologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia.

A nova modalidade de consultas médicas pelo SUS será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e irá promover agilidade nas demandas locais por consultas com médicos especialistas, e com o devido acompanhamento para um tratamento de saúde mais eficaz.

Segundo a secretária de Saúde, Claudia Pimentel, para que o serviço passe a ser oferecido os profissionais de saúde do município receberão treinamento específico.