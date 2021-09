Perseguição policial termina com tiroteio e 3 mortos

Caso ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta sexta-feira (10), por volta de 22h30, três homens morreram baleados durante perseguição a um veículo modelo HB20, suspeito de cometer roubos. O veículo teria sido visto rondando o residencial Aquaville, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A PM foi acionada e tentou abordar o automóvel, mas os ocupantes teriam se recusado, o que deu início a uma perseguição policial pelas ruas de Santana.

Até as 6h da manhã de hoje (11), os militares ainda não tinham prestado depoimento ao delegado Yuri Agra, plantonista da 1ª DP, pois a ocorrência ainda estava em andamento.

As informações colhidas no local pela Polícia Civil são de que após desobedecer a ordem de abordagem de uma equipe de radiopatrulha do 4º Batalhão, os suspeitos do HB20 fugiram em alta velocidade.

Mas, durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do automóvel. Desgovernado, o veículo invadiu o pátio de uma casa de esquina, no cruzamento da Avenida das Nações com a Rua Everaldo Vasconcelos, já no Bairro Fonte Nova.

Houve confronto e o motorista do HB20 morreu dentro do carro. Ele foi identificado como Igor Ramon Cardoso Lobo, de 28 anos. Um segundo ocupante do veículo também foi baleado e levado ao Hospital Estadual de Santana. Ele permanecia internado até esta manhã de sábado.

Fora do carro estavam Helkison José da Silva, de 39 anos, e o enteado dele, Rafael Almeida Ferreira, de 19 anos. Eles morreram no local.

Áudios divulgados em grupos de WhatsApp, narram que Helkison e Rafael seriam comerciantes. Eles haviam acabado de fechar o empreendimento e deslocavam-se para suas casas em uma bicicleta, quando teriam sido atropelados pelo HB20 em perseguição.

A reportagem do Portal SelesNafes.com constatou no local que havia uma bicicleta, com o selim sacado do suporte de assento e com danos na roda dianteira.

As informações extraoficiais também narram que após o atropelamento, houve troca de tiros entre policiais e os ocupantes do carro. Padrasto e enteado teriam, então, ficado no meio do fogo cruzado e acabaram atingidos.

Quanto a essas informações, o delegado Yuri preferiu ter cautela. Ele disse que ainda está apurando o caso e que vai aguardar mais elementos, como os depoimentos dos policiais, de outras testemunhas, laudos periciais necroscópicos e de análise balística nas duas armas recolhidas pelos peritos no local. Ele confirmou que conversou com familiares de Helkison e Rafael.

“A ocorrência é delicada e complexa. Não tem como realizar nenhum julgamento prévio, pois é um caso que demanda ainda muita investigação, muita apuração, estamos só no início. Ainda não consolidamos as informações, elas estão em averiguação”, resumiu o delegado.

O caso segue sendo apurado pela 1ª DP de Santana.