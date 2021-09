PF prende 2º acusado de usar Correios para traficar drogas sintéticas

Policiais cumpriram mandados no Bairro Santa Rita, neste sábado (18). Investigações começaram este mês após a prisão de um homem que recebia mais de 500 comprimidos de ecstasy

Compartilhamentos

Policiais federais do Amapá cumpriram, na manhã deste sábado (18), um mandado de prisão temporária de um acusado de participar de um grupo que vende drogas sintéticas, em Macapá. De acordo com as investigações, os criminosos vêm utilizando os Correios para receber a mercadoria.

O cumprimento do mandato de prisão ocorreu dentro da Operação Undercover (disfarçado, em inglês). O acusado de 22 anos foi preso no Bairro Santa Rita, onde os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. A PF não divulgou nomes e nem se foi encontrado algo durante o cumprimento do mandado de busca.

As investigações iniciaram no dia 3 de setembro, a partir da prisão em flagrante de outro jovem de 24 anos no momento em que recebia 524 comprimidos de ecstasy, também no Bairro Santa Rita.

A PF apurou que a droga foi enviada por um traficante no estado do Paraná.