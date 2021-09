Polícia acha 30 kg e máquina de prensar drogas em esconderijo de traficantes

Por OLHO DE BOTO

Em uma casa usada para esconder e preparar drogas, agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil do Amapá apreenderam 30 kg de drogas na noite desta quarta-feira (1), na zona leste de Macapá. Ninguém foi preso.

A apreensão foi feita em uma quitinete que era usada para armazenar e condensar entorpecentes no Bairro Cidade Nova.

Lá, além dos 28 kg de maconha e 2,5 kg de cocaína, os investigadores também apreenderam um simulacro de arma de fogo e uma máquina de prensar drogas.

No momento da ação policial, não havia ninguém no local. Segundo a DTE, a apreensão é resultado de investigações que envolvem uma organização criminosa.

As drogas teriam chegado a Macapá, na última terça-feira (31), vindas da cidade de Santarém, no Pará. O produto seria distribuído em diversos pontos de venda da capital do Amapá.