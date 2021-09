Polícia investiga homicídio na Rodovia do Curiaú

Cadáver estava nas imediações do Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia iniciou a investigação para solucionar o assassinato de um jovem a tiros, por volta de 23h30 de segunda-feira (13), às margens da Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá. A vítima ainda não foi identificada.

Uma pessoa que estava nas proximidades do local do crime contou à polícia que a vítima caminhava por um trecho escuro da via quando foi atacada por dois homens que estavam numa bicicleta.

Cercado, o jovem ainda tentou escapar pelo matagal em torno da via, mas um dos criminosos deu ordem para o comparsa atirar. A vítima foi atingida com três tiros, dois na cabeça e um na região do pescoço. Quando o Samu chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito.

Com a vítima, que aparenta ter entre 25 e 28 anos, nada foi encontrado, o caso é tratado pelo delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios, como latrocínio.

“Testemunhas escutaram tiros e avisaram à Polícia Militar. Os policiais entraram no matagal e depois de algum tempo acharam a vítima baleada na cabeça. Com a vítima não havia nenhum pertence. O crime tem características de assalto. Inicialmente, vamos identificar a vítima para saber o que ela fazia no local”, comentou o delegado.