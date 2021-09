Polícia pede prisão de militares envolvidos em ação que deixou 3 mortos

Caso ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O delegado Victor Crispim, da 1ª DP de Santana, confirmou ao Portal SelesNafes.com que pediu a prisão temporária dos seis policiais militares envolvidos na morte de três pessoas no última sexta-feira (10), no Bairro Fonte Nova, em Santana, durante uma operação policial.

Os comerciantes Helkison José da Silva do Rosário, de 38 anos, e seu enteado Rafael Almeida Ferreira, de 19 anos, e o motorista de aplicativo Igor Ramon Cardoso Lobo, de 28 anos, morreram baleados. A denúncia de familiares é de que teriam sido executados com vários tiros na cabeça.

A versão apresentada pelo 4º Batalhão da PM, foi outra.

“Dois indivíduos empreenderam fuga a pé efetuando disparos contra as equipes. Que ao ser cessada a injusta agressão, foi solicitado apoio do socorro de emergência via central de operações. Informo que onde o veículo colidiu trata-se de lugar com baixa luminosidade, com árvores e depreciação no solo”, descreveu trecho do boletim.

As imagens de câmeras de segurança que mostram pai e padrasto voltando de seu empreendimento, de bicicleta, minutos antes de serem assassinados e os depoimentos colhidos de testemunhas, fizeram o delegado Victor Crispim confirmar a inocência dos comerciantes. No caso do motorista de aplicativo e odontólogo Igor Cardoso, o delegado preferiu cautela e disse que aguarda a conclusão dos laudos periciais.

A Polícia Militar do Amapá classificou a ação como complexa e informou que afastou os três Policiais Militares que estavam na primeira viatura que chegou ao local final da perseguição iniciada no Bairro Aquaville e terminada no Fonte Nova.

As famílias dos comerciantes e de Igor Cardoso têm realizado manifestações cobrando justiça.