Polícia procura avô suspeito de abusar da neta de 3 anos

Crime foi denunciado por coordenação de hospital após família buscar apoio para criança

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia procura por um homem suspeito de ter abusado da própria neta de 3 anos de idade na semana passada, no interior do Amapá. O caso teria ocorrido na comunidade de São Raimundo, em Ferreira Gomes, cidade a 137 quilômetros de Macapá.

De acordo com o 7° Batalhão da Polícia Militar, na quinta-feira (2) a companhia recebeu uma ligação através do disk-denúncia onde a coordenadora do hospital de Ferreira Gomes informou sobre uma família que buscava apoio para uma criança vítima de abuso.

Munidos das informações, policiais militares e civis seguiram para a comunidade do possível crime, mas o suspeito já havia fugido do local. Ele foi identificado como Adriano Souza Lobato, de 43 anos.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que irá se pronunciar sobre o assunto na quinta-feira (9), mas adiantou que o suspeito é de fato avô da criança e ainda não foi localizado. As buscas seguem.

O suposto abuso teria ocorrido durante um banho de rio. Até esta publicação a menina ainda estava em observação.