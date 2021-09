Policiais da ação que deixou padrasto e enteado mortos são afastados

Polícia Civil apurou que padrasto e enteado não tinham envolvimento com a ocorrência

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Três policiais militares que participaram da ação que resultou na morte de três pessoas e deixou uma quarta vítima ferida, na última sexta-feira (10), em Santana, região metropolitana de Macapá, foram afastados do serviço pelo comando da corporação.

O porta voz da Polícia Militar do Amapá, tenente Josiagab Oliveira, falou ao Portal SelesNafes.Com sobre o procedimento interno da PM.

“Os policiais militares envolvidos foram afastados do serviço, até para que eles possam se defender dessas acusações e foram colocados à disposição do nosso serviço psicossocial para que eles sejam acompanhados pelos psicólogos da Polícia Militar”, declarou Josiagab.

Inocentes

Familiares e amigos dos comerciantes Helkison José da Silva do Rosário, de 38 anos, e Rafael Almeida Ferreira, de 19 anos, que foram mortos na ação, acusam os policiais de execução e afirmam que o jovem e seu padrasto estavam retornando do negócio da família numa bicicleta, e não tinham nenhum envolvimento com a perseguição que a viatura empreendia a um carro com atitude suspeita. Segundo informações colhidas no local, os dois teriam sido pegos no fogo cruzado, mas isso ainda está sendo investigado. O motorista do HB20, Igor Ramon Lobo, de 28 anos, morreu dentro do carro.

Ao Portal SN, o delegado Victor Crispim, delegado da 1ª DP de Santana, responsável pelas investigações, afirmou que Helkison e Rafael eram inocentes, mas não quis dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

Quanto à ação, Josiagab a classificou como complexa.

“Foi uma ocorrência complexa em Santana e as informações que nós temos são as que constam no Boletim de Ocorrência, que resultou de uma abordagem policial onde os infratores fugiram da abordagem, teve o acompanhamento tático, num dado momento eles perderam o controle da direção e houve uma troca de tiros onde três pessoas foram a óbito no local e uma quarta pessoa foi alvejada e conduzida ao hospital de emergências. Posteriormente, começou a circular nas redes sociais a possibilidade de que duas das pessoas que vieram à óbito não estarem envolvidas na ocorrência”, complementou o porta voz da PM.

As corregedorias da PM e a Polícia Civil estão ouvindo testemunhas e coletando provas periciais para esclarecer o que aconteceu.

Protesto

Nesta quarta-feira (17), manifestação que está sendo convocada pelas redes sociais em Santana. A pauta da manifestação é justiça para Helkison e Rafael.