Politizando: As pazes no MDB

Gilvam Borges e Fátima Pelaes voltaram a ser aliados

Por SELES NAFES

Unha e cutícula

A ex-deputada federal Fátima Pelaes e o ex-senador Gilvam Borges estão provando mais uma vez que na política nenhuma ruptura é definitiva. Depois de muito atrito em 2018, pela indicação do partido para disputar o Senado, os dois estão juntos de novo, como unha e cutícula.

Unha de cutícula II

Os dois têm dado entrevistas juntinhos nas emissoras ligadas a Gilvam (Grupo Beija-Flor) para divulgar a ‘Caravana da Verdade’, iniciativa política que pretende percorrer todos os municípios para divulgar os projetos do MDB. Fátima é pré-candidata a deputada federal e Gilvam ao governo do Estado.

Direita

Cirilo (Podemos), Patrícia Ferraz (Podemos) e pastor Guaraci (PSL) estariam pensando em lançar chapa ‘puro sangue’, do ponto de vista ideológico, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mas os três enfrentam divisões internas. Grupos minoritários afirmam que o trio não representa o conjunto da militância bolsonarista.

Direita II

Pelo menos por enquanto, Bolsonaro e seus apoiadores ainda amargam resultados ruins nas urnas do Amapá. Ainda não conseguiram emplacar nenhum mandato significativo.

Direita III

O pastor Guaracy Júnior (PSL) não é mais o presidente partido no Amapá, mas ainda manda muito. Oficialmente, a legenda é dirigida por Silvino Dal Bo. Os dois estão alinhados e Guaracy tem prestígio na executiva nacional, por isso terá o direito de escolher se disputará o Senado ou uma vaga como deputado federal.

Clécio em Santana

Depois de morar por três meses em Santana, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, escolheu a área portuária para uma live de encerramento da experiência dele no dia a dia do segundo município mais populoso do Estado. “Hoje posso dizer com toda a humildade que eu não conhecia Santana”, disse o pré-candidato ao governo do Estado, em 2022.

Clécio em Santana II

Clécio disse que conheceu a fundo Santana, “não apenas de passeio”. Ilha de Santana, o setor de carpintaria naval, comércio, setor de serviços, CDP, Distrito Industrial, feiras e cooperativas, entre outras atividades econômicas, foram citadas por ele. Durante a live, transmitida pelo Facebook, os internautas acompanharam depoimento do senador Davi Alcolumbre (DEM) e do prefeito de Santana, Bala Rocha (PP). O evento ainda teve participação no palco de lideranças da cidade.

Sinuca de bico

O PDT ainda não sabe o que vai decidir: Se Teles Jr ou Gorete (secretária de Educação) como alternativa para disputar o governo do Estado, ou se vai apoiar outro candidato, como Clécio Luís, ainda sem partido. Lembrando que Ciro Gomes, pré-candidato a presidente, quer palanque em todos os estados.

Ciro ‘Games’

Ciro Gomes, aliás, deu uma repaginada nas redes sociais para alcançar os eleitores mais jovens. A prova é visual do material dele nas redes chamando para a Live do Cirão.

Dissidência

O ex-deputado federal Cabuçu Borges não deve acompanhar o projeto de Gilvam Borges. Ele tem projeto político próprio assim como teve Dilson Borges nas eleições de Santana, após rompimento com o irmão Gilvam.