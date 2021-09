Politizando: Direita dividida

Jory Oeiras assumiu de vez o comando do Patriotas com planos próprios

Por SELES NAFES

Direita segue fragmentada

PSL, Podemos e Patriotas remam cada um em sua canoa. Longe de um diálogo que posse gerar sinergia da direita para 2022, as legendas seguem planos diferentes. O Patriotas, por exemplo, que tem como novo cacique o deputado estadual Jory Oeiras, se reuniu com a executiva nacional em Brasília e diz que terá nomes para o governo e Senado. Ele também deixou claro que o ex-vereador Dídio Silva participará das decisões.

Reposicionamento

Enquanto isso, outro líder da direita no Amapá, o pastor Guaracy Jr (PSL), desistiu de disputar mandatos majoritários, pelo menos por enquanto. Foram várias derrotas na disputa pelo governo, Senado e prefeitura da capital. Desta vez, o pastor líder das igrejas do Evangelho Quadrangular deverá concorrer a uma cadeira de deputado federal. Ele não é mais o presidente do PSL, mas continua mandando no partido.

Acolhido

Depois de perder os principais postos que ocupava dentro da gestão estadual, o vice-governador Jaime Nunes (Pros) vem ganhando cada vez mais espaço dentro do grupo do prefeito Dr Furlan (Cidadania). Jaime tem sido convidado para participar e discursar nos principais eventos municipais, como ocorreu na posse dos novos servidores da educação.

Acolhido II

Dr Furlan não esconde de ninguém que apoiará uma possível candidatura de Jaime ao governo do Estado, em 2022, assim como o senador Lucas Barreto (PSD). Só falta agora o vice decidir se levará o nome adiante. No início do ano ele ensaiou uma pré-campanha, mas depois recuou.

Exportação de milho

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), atualmente residindo em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, deu um pulo em Santana para participar do encontro entre a Companhia Docas e representantes da empresa Caramuru, fabricante de produtos derivados do milho e arrematou parte do porto de Santana para suas operações.

De mal

Quando o assunto é a eleição, os irmãos Borges não se entendem mais, e isso desde 2020. O primeiro a desembarcar do MDB, no ano passado, foi Dilson, ex-prefeito de Mazagão, e que tentou a prefeitura de Santana. Dilson avaliou que não estava sendo prestigiado pela legenda comandada pelo irmão mais velho, o ex-senador Gilvam. Agora, é a vez do outro irmão, Cabuçu, tentar furar o bloqueio de Gilvam para tentar uma candidatura ao Senado. Para isso, tem buscado apoio até de lideranças de outros partidos.

Cadeira de Davi

Cresce a quantidade de pretendentes à cadeira atualmente ocupada por Davi Alcolumbre (DEM), que tem liderado pesquisas de consumo interno. Já são oito pré-candidatos: Cirilo (Podemos), Sueli Pini (Sem Partido), Alzira (Psol), coronel Palmira (Agir, antigo PTC), Dr Carla Carvalho (Pros), Cabuçu (MDB), Capi (PSB) e Jory (Patriotas).

Ciúmes

A primeira-dama de Macapá poderá disputar uma vaga de deputada estadual, em 2020. Mesmo sendo atuante na gestão, o nome dela vem causando ciúmes internos e comentários de que só ela teria “vez e voto na PMM”.

A vez das primeiras-damas

A moda das primeiras damas candidatas a deputadas estaduais pegou em vários municípios. Além de Marcio Serrão (Laranjal) e Furlan (Macapá), Bruno Mineiro (Tartarugalzinho) e Carlos Sampaio (Amapá) devem lançar as esposas.