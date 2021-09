Politizando: Furlan pode antecipar renovação no 1º escalão

Além disso, coluna mostra quem é o novo 'dono' do Patriotas

Por SELES NAFES

Mexida

O prefeito de Macapá Dr Furlan (Cidadani) não deve esperar até abril para fazer alterações novas alterações no primeiro escalão da prefeitura de Macapá. A expectativa é de que, em novembro, no mínimo 5 secretários sejam substituídos. Segundo fontes mais próximas, eles não estariam alinhados com seu projeto político.

Mexida II

Com apenas sete meses de governo, Dr Furlan já fez mudanças em setores estratégicos como Educação e Planejamento, ambos por desgastes causados pelo então titulares das pastas.

Novo dono

Patriotas, o mesmo partido do ex-vereador Pastor Didio, agora ‘pertence’ ao deputado estadual Jory Oeiras. O parlamentar, que é policial penal concursado, está no segundo mandato na Assembleia Legislativa e vem sendo estimulado a disputar o Senado.

Federação

Rede Sustentabilidade, Partido Verde e Cidadania devem formar uma ‘federação’ em nível nacional. Conversas adiantadas. Basta Bolsonaro sancionar a legislação que já foi aprovada no Congresso.

Reset

A ex-deputada estadual Roseli Matos pode retornar ao PCdoB, legenda que a lançou como ‘cara nova na política’ no fim dos anos 1990, quando foi vereadora de Santana. Depois disso, deu uma guinada vertiginosa para o campo da direita.

Reset II

Respondendo a processos judiciais por uso de verba pública, ela não conseguiu ser reeleita em 2018, apesar da dinheirama que recebeu do partido. A possível volta para o partido de origem teria o apadrinhamento da deputada federal Professora Marcivânia e do governador Waldez Góes (PDT), numa estratégia de ‘reset’ da carreira política.

Parceria

Os senadores Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (Rede) têm andado bem próximos não só em Brasília, mas também pensando no que fazer nos próximos anos da política amapaense.

Parceria II

Cada vez mais próximos Randolfe e Furlan devem comandar os festejos de aniversário do Amapá no 13 setembro. Eventos devem acontecer no Mercado Central, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça do Amapá.

Ataques

O vice-governador do Amapá e empresário Jaime Nunes (Pros) está decidindo se será mesmo candidato ao governo do Estado, em 2022. Apesar de pontuar em pesquisas de consumo interno com chances reais de ir para um eventual 2º turno, o empresário não esconde que está chateado com ataques de adversários, especialmente de ex-aliados do governo.