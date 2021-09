Politizando: Garis de Macapá e o fantasma dos salários atrasados

Acostumados a receber sempre no quinto dia útil do mês, os 110 garis de Macapá ainda não receberam agosto

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Preocupação

Garis que prestam serviços para a prefeitura de Macapá, acostumados a receber no máximo até o 5º dia útil, desta vez ficaram preocupados. Até o fim da manhã de hoje (15), eles ainda não haviam recebido os salários de agosto. Os cerca de 110 profissionais são funcionários da empresa Projam, contratada pela prefeitura para serviços de varrição e coleta de resíduos sólidos. O contrato anual é de R$ 30 milhões.

Dias úteis

Na última sexta-feira (11), dia em que os garis esperavam pelo pagamento, veio a decepção. Mais cedo, a prefeitura informou que fez o pagamento à empresa justamente no dia 11, mas que são necessários três dias úteis para fazer a compensação bancária. A semana começou com o feriado de 13 de Setembro, criação do Território Federal do Amapá.

Fantasma

Os garis relembraram os tempos em que demoravam até três meses para receber os salários, nas gestões de João Henrique (ex-PT e ex-PSB) e Roberto Góes (ex-PDT e atual DEM). A situação só foi normalizada em 2016, no início do governo Clécio (sem partido). Por enquanto, a prefeitura tem conseguido pagar a empresa, mas o hiato entre os repasses tem demonstrado certa dificuldade.

Apego

O suplente de deputado federal Pedro da Lua (PSC) ainda não conseguiu exercer o cargo com a plenitude que o mandato requer. Vez ou outra, tem a companhia do titular do mandato, o atual secretário de Estado das Cidades, Luiz Carlos (PSDB).

Apego II

Hoje (15), por exemplo, Luiz Carlos fez questão de participar do encontro da comitiva do Amapá com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em Brasília, onde o principal assunto foi o aprimoramento do TFD. Pedro da Lua está no mandato desde julho, quando Luiz Carlos foi nomeado pelo governador Waldez Góes. Para alguns, como se houvessem dois deputados federais ao mesmo tempo no mandato.

Aventuras e livro

O jornalista amapaense Olímpio Guarany, que está cruzando o Rio Amazonas a bordo de um veleiro que partiu de Macapá, decidiu que, além da série do diário de bordo e de um documentário, também vai escrever um livro sobre a aventura.

Errata

Ontem (14), esta coluna afirmou equivocadamente que não existem projetos residenciais públicos sendo construídos em Macapá, esquecendo do Miracema, na zona norte da capital. Um dos poucos projetos do Minha Casa, Minha Vida em execução no Brasil, tem as obras tocadas pelo governo do Estado com recursos federais articulados pelos senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD).