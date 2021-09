Politizando: Os ataques e o prazo de Gilvam

Justiça deu 48h de prazo para que o ex-senador retire vídeo com ataques e ofensas

Por SELES NAFES

Ataques

A justiça determinou que o ex-senador e presidente do MDB do Amapá, Gilvam Borges, retire de suas redes sociais um vídeo onde faz ataques e ofensas a dois veículos de comunicação do Estado, entre eles o SelesNafes.Com. A decisão foi do juiz Esclepíades de Oliveira Neto, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível. Em caso de desobediência, o político terá que pagar multa de R$ 3 mil.

Ataques II

A peça está sendo veiculada no Facebook acusa o portal de receber verba parlamentar para atacá-lo. Num dos trechos, o veículo é comparado a um cachorro a serviço do patrão. Gilvam tem 48h para cumprir a liminar. A assessoria jurídica do Portal SN vai recorrer da decisão, porque o vídeo e um spot também estão sendo veiculados nas emissoras de TV e rádio do Grupo Beija-Flor, de propriedade da família de Gilvam.

De volta

O jornalista Arilson Freires está de volta ao comando do jornalismo da Rede Amazônica, no Amapá, posto que já tinha ocupado por quase duas décadas. Nos últimos três anos, no entanto, ele foi reposicionado na chefia de reportagem e continuou a produzir reportagens para os jornais da rede, como Jornal Nacional e Jornal Hoje. Com a demissão da jornalista Lorena Kubota, Freires foi convidado para voltar à gerência de jornalismo e topou.

Intercâmbio de prefeitos

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), que está passando uma temporada em Laranjal do Jari desde a semana passada, se reuniu com prefeitos de Laranjal, Vitória e Almeirim (PA), as três cidades que formam o chamado Vale do Jari.

Intercâmbio II

Clécio lembrou que, apesar de estarem em estados diferentes, os três municípios são conectados por grandes empreendimentos e possuem desafios e dificuldades bem parecidas. Márcio Serrão (Laranjal), Ary Duarte (Vitória do Jari), Maria Bezerra (Almeirim) e Clécio também falaram sobre os desafios da gestão pública.

Vaga no TCE

A deputada estadual Marília Góes (PDT) estaria entre os nomes que estariam sendo cotados para a indicação a uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), com apoio da vice-presidente da Alap, Telma Gurgel (PRB). Contudo, se depender do presidente atual, Kaká Barbosa (PL), ela não seria indicada.

Apoio

Dois prefeitos do interior têm declarado apoio público a uma possível candidatura do senador Randolfe Rodrigues (Rede) ao governo do Estado: Dudão Costa (PSL), de Mazagão, e Bruno Mineiro (DEM), de Tartarugalzinho.

Tiro no pé

Nenhum projeto habitacional do governo federal tem obras em andamento no Amapá. Tem quem diga que por escolha de próprio governo. Mas vale lembrar que a construção civil é um dos meios de impulsionar a retomada de empregos no Estado.

Fake no Amapá

Marcos Telentino ‘dono’ da garantidora do contrato da Precisa (empresa que venderia a vacina Covaxin para o governo federal ) tem endereço eleitoral no Amapá. Na Avenida Duque de Caixas, Bairro Santa Rita, mas nunca ninguém viu ele por lá. Um mistério esse endereço ser no Amapá.

Psol

O deputado estadual Paulo Lemos vai continuar comando o Psol no Amapá, função que ocupa desde 2019. A escolha ocorreu em plenárias da legenda nos 16 municípios. Foram mais de 1,7 mil votos durante a etapa estadual do VII Congresso Nacional do Psol, modelo virtual.