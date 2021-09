Politizando: Só falta combinar com o eleitor

Duas famílias se movimentam para ampliar ou voltar ao poder

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Tô voltando

O ex-prefeito de Mazagão, Dilson Borges, não tem escondido de ninguém que voltará à casa materna, leia-se o MDB, se for consolidada a fusão PSL/DEM. Ele não apoia Davi à reeleição, já que a nova legenda deve ficar sob comando do senador.

Família Borges

Os Borges vêm de: Gilvan governador, Cabuçu senador, Dilson deputado federal e Gonçalo (filho de Gilvam) estadual. Falta só combinar com o eleitor. Detalhe: atualmente, nenhum deles tem mandato.

Família Gurgel

Numa situação totalmente diferente, mas na mesma pegada, vêm os Gurgel: federal Vinicius (PL) e Aline (cunhada do PRB), estadual Luciana (esposa do PMB). A novidade pode ser uma possível entrada do empresário de Hidelgard, aposentando a mãe Telma, atual deputada estadual.

Retomada

O vice-governador do Amapá, o empresário Jaime Nunes (Pros), decidiu retomar a pré-campanha ao governo do Estado. Neste fim de semana, quase anônimo no meio de um grande grupo comandado pelo prefeito Dr Furlan (Cidadania), Jaime fez caminhadas em áreas de periferia. A construção de uma imagem diante do eleitor é seu principal desafio.

Dissidente

Segundo suplente de Davi, empresário Marquinho, atual presidente Pros, quer com Jaime para o governo do Estado. O titular do mandato, Davi, subirá no palanque de Clécio.

Contribuinte na mão

Mais uma vez, neste ano, o site da prefeitura de Macapá está deixando o contribuinte na mão, e na pior época do mês, que é quando as empresas precisam fazer seus faturamentos. Desde o fim de semana, não é possível emitir uma simples nota fiscal eletrônica.

Contribuinte na mão II

Sem aviso prévio e informações mais detalhadas, a prefeitura afirma que precisou colocar serviços digitais do site em manutenção. Nos bastidores, no entanto, o comentário é de que existe um conflito entre a empresa que hospeda o portal e a gestão.