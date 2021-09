Politizando: Única vaga do Senado movimenta bastidores

Nomes começam a surgir interessados na única vaga do Amapá, em 2022

Por SELES NAFES

Capi

Aos 74 anos, João Capiberibe (PSB) deve mesmo tentar o Senado na próxima eleição. Ele tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas de consumo interno para ocupar a única vaga do Amapá, em 2022. Davi Alcolumbre (DEM) vem liderando os levantamentos dos institutos desde o ano passado, mas os dois não são os únicos interessados.

Cabuçu ou Gilvam

O MDB tem buscado conversar com várias forças políticas do Estado. O ex-deputado federal Cabuçu também está de olho no Senado e tem buscado apoio fora do partido dominado pelo irmão dele, Gilvam Borges. Gilvam tem dito que é pré-candidato ao governo, mas há quem aposte que o verdadeiro alvo é o Senado. Ele mesmo já disse que seu sonho seria uma revanche com Davi.

Cabuçu ou Gilvam II

Em busca de apoio, Cabuçu foi recebido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede), que tem conversado com pré-candidatos de todos os partidos.

Sumida no 7 de Setembro

Patrícia Ferraz (Podemos) decidiu não participar dos atos de 7 de setembro em Macapá. Até agora, ninguém sabe se por escolha dela ou por algum contratempo. Mas teve bolsonarista falando que não sentiu falta.

Chapa 100% Bolsonarista

Guaracy (PSL), Cirilo (Podemos) e Patrícia (Podemos) estariam trabalhando para juntar toda a ‘direita’ em uma chapa só. Pastor Gesiel, coronel Palmira e outros nomes já estariam sendo contatados para fazer parte da chapa, mas ainda não definiram que cargos cada um irá disputar.

O destino de Clécio

Em função da origem ideológica, as opções de partido para Clécio ficaram restritas. O Avante, onde está seu ex-secretário e vereador de Macapá, Claudiomar Rosa, seria uma alternativa, porém, com pouco tempo de TV para as eleições. Neste quesito, o PSDB, que já fez convite, tem vantagem. Clécio tem dito que só decidirá a legenda em outubro, e a escolha será pelo centro.

Alinny

A deputada estadual Alinny Serrão (DEM) está em alta. Depois de vencer na justiça a queda de braço com a suplente Sandra Lacerda pela vaga na Assembleia, ela é vista como nome potencial para ser a vice na chapa de Clécio Luís ao governo do Amapá.

Os homens de preto

O vice-governador Jaime Nunes (Pros) também aderiu ao movimento de 7 de setembro, e foi para as ruas apoiar os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ele e um grupo de empresários adotou um visual interessante para marcar a participação: o glamoroso black-tie. O grupo posou para fotos em frente ao prédio da Associação Comercial do Amapá (Acia), entidade que foi presidida pelo vice e empresário.

Homem de confiança

O ex-vereador e ex-diretor do Bioparque da Amazônia, Richard Madureira, é um dos homens de confiança do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís. O ex-parlamentar é liderança no município de Santana, e está acompanhando o pré-candidato ao governo do Estado em todos os municípios, cuidando da parte operacional do projeto ‘Pelo Amapá Inteiro’. Richard também deixou a Rede na ruptura de 2020, em solidariedade a Clécio, e é bem provável que se filie na próxima legenda do ex-prefeito.