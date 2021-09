Ponte sobre a Lagoa dos Índios terá trânsito alterado para obras

Trecho dá acesso à zona oeste de Macapá e Região Metropolitana.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Secretaria de Estado de Transporte (Setrap) anunciou nesta sexta-feira (10) que o trânsito sobre a ponte da Lagoa dos Índios, na Rodovia Duca Serra (AP-020), que liga a área central à zona oeste de Macapá, será alterado e a população precisa ficar alerta. A mudança ocorre a partir da terça-feira (14).

De acordo o titular da pasta, Benedito Conceição, a transferência é bem simples. A pista por onde passam os veículos atualmente passará por ajustes e os condutores deverão transitar pela via recém asfaltada.

“A gente vai manter as três faixas de rolamento e as inversões de fluxos em horários determinados como já é feito aqui. Será o mesmo formato. Ou seja, das 6h às 12h: duas pistas ficam no sentido Santana/Macapá e uma pista é utilizada no sentido Macapá/Santana. Das 12h às 6h a gente vai inverter”, explicou o secretário de Transporte.

Ele diz que a sinalização do local ainda é provisória. Faltam ser construídos, além do asfalto final, ciclovias, passeio público, iluminação e acostamento.

“A ponte toda pronta, a gente espera entregar até o fim do ano, para liberar os dois lados. A Duca Serra totalmente duplicada a gente espera concluir até ano que vem os 17 km”, acrescentou Conceição.

A obra total custa cerca de R$ 60 milhões, incluindo os novos elevados que também serão feitos. A ponte da Lagoa dos Índios é orçada em R$ 8 milhões.

“A gente pede para o motorista ter cautela e dirigir com bastante cuidado porque é uma rodovia que passam cerca 60 mil carros diários e precisamos redobrar a atenção”, concluiu Benedito Conceição.