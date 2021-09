Postos de gasolina: No interior, Ipem encontra bombas com ‘vazão acima’

Fiscalização não encontrou irregularidades que lesem o consumidor, mas descobriu bombas repassando gasolina a mais

Compartilhamentos

Por FERNANDO SANTOS, de Santana

O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem) recomendou manutenção em bombas de nove postos de gasolina durante fiscalização em municípios do interior do Amapá. O objetivo era checar se o consumidor estava sendo lesado, mas os técnicos descobriram bombas que estavam repassando combustível a mais nos veículos.

Os alvos do trabalho, que também aferiu balanças no comércio, foram empreendimentos nas cidades de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Durante uma semana, os fiscais do Ipem percorreram os estabelecimentos verificando o funcionamento de balanças, como supermercados e mercantis, e bombas de combustível.

Nos locais que trabalham com o peso dos itens, 220 balanças foram vistoriadas e nenhuma apontou problemas.

Já nos 9 postos de combustíveis fiscalizados, 36 bicos de bombas foram vistoriados e tiveram recomendações de reparos por estarem com ‘vazão acima’. Num dos casos, a bomba estava repassando quase 2 ml a mais do que era registrado pela máquina.

“De um modo geral, a operação nos municípios foi considerada positiva já que não encontramos situações de danos ou prejuízos ao consumidor. Tivemos apenas a lavratura de notificações para manutenção mecânica, no caso dos postos de combustível e nenhum apresentava danos ao consumidor. No caso das balanças verificadas, todas estavam e conformidade aos parâmetros preconizadas pelas normas do Inmetro”, comentou o presidente do Ipem no Amapá, Cleiton Brandão.