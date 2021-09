Praça de Macapá recebe evento de Hip hop

Evento será aberto e gratuito na Praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um dos movimentos culturais que mais cresceu no Amapá nos últimos anos, o hip hop, terá evento aberto e gratuito em praça pública, em Macapá, o primeiro presencial desde o início da pandemia de covid-19. Será neste domingo (5), a partir das 16h, na Praça Floriano Peixoto.

O movimento tem características extremamente urbanas, até por ser fruto da cidade grande e suas contradições sociais.

Nas periferias de Nova Iorque (EUA) no final da década de 1970, jovens começaram a discotecar uma nova batida, a fazer ritmo e poesia, o rap, a dançar diferente com b-boyz e b-girls e a incorporar as artes plásticas com pinturas em grandes painéis públicos, o grafite.

As ruas, viadutos e praças da cidade são, portanto, o lugar do hip-hop, que como afirma o nome do evento, não morreu.

O disc jockey Insane, que na verdade é o nome artístico de Leyzon Costa dos Santos, de 26 anos, é o produtor do evento, que chega na sua terceira edição. Pela primeira vez, será feito em lugar aberto, a Praça Floriano Peixoto, na área central de Macapá.

“Resolvi fazer lá na Floriano Peixoto, algo já aberto ao público, algo mais cultural, que é mais virado para os artistas amapaenses que estão sem evento por causa da pandemia e agora que os eventos estão voltando, eles precisam de um local para mostrarem seus trabalhos, inclusive os novos que estão saindo”, declarou Dj Insane.

Serão três djs, Insane, LFox e Dropanda e diversos MC’s: Yanna MC, Jhimmy Feiches, Cl Cria, Tio Sam, Caçula MC, Manina Venenosa, Jotaerre MC e Família Gueto da Orla.