Prefeitura inicia 1º Festival de Melody de Macapá

Melhores casais de bailarinos serão premiados

Uma aparelhagem de som abriu, ontem (22), o 1º Festival Live Melody de Macapá, iniciativa da Fundação Municipal de Cultura e a Federação Amapaense dos Fã-Clubes e Equipes de Melody.

O evento, que segue até o dia 27 com transmissão exclusiva pelo Facebook da Prefeitura de Macapá, teve participação da aparelhagem Trepidante e apresentação de DJs. Na primeira noite, três casais de bailarinos que fizeram performances. Eles disputam o título do festival que será concedido por jurados que avaliarão técnica e tradição do ritmo.

Todos os casais ganharão cachês e os três melhores serão premiados com troféus e valores de R$ 200 a R$ 1 mil (campeão). Os cantores Dinho Absoluto e Diego Ferrari são os convidados que comandarão o evento.

A prefeitura tem lembrado que o melody foi transformado em ‘Referência Cultural Contemporânea do Amapá’ pela Assembleia Legislativa, que aprovou projeto de lei do então deputado estadual, Dr Furlan (Cidadania).

Programação

Dia 23/09 (quinta-feira)

Das 20h às 22h

Aparelhagem Tranzamérica

DJs Ramonzinho, Netinho e Rally Boy

Apresentação de 4 casais

Dia 24/09 (sexta-feira)

Das 20h às 22h

Aparelhagem Croco Live

DJs Loirinho, Paulinho e Fábio

Apresentação de 4 casais

Dia 25/09 (sábado)

Das 20h às 22h

Aparelhagem Gibson

DJs Gutemberg, Nelio e Luiz Carlos

Apresentação de 4 casais

Dia 27/09 (segunda-feira)

Aparelhagen Matrix

DJs Naldo e Robson

Premiação dos vencedores