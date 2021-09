Presidente da Câmara de Santana tem mandato cassado por transporte de eleitores

A vereadora Elma Garcia também foi condenada a suspensão dos direitos políticos por oito anos

Por SELES NAFES

A presidente da Câmara de Vereadores de Santana, Elma Garcia (DEM), teve o mandato parlamentar cassado pela juíza Michelle Costa Farias, da 6ª Zona Eleitoral, pelo crime de transporte irregular de eleitores, na eleição do ano passado. A acusação consta numa ação de investigação judicial eleitoral movida pelo ex-candidato Fúlvio Favacho.

De acordo com os autos do processo, no dia 15 de novembro de 2020, eleitores de Santana que moram em Gurupá (PA) teriam sido recebidos no Porto de Santana por um carro alugado pela empresária Sandra Lacerda, que seria apoiadora da candidata. O motorista era um primo do marido da então candidata.

Segundo depoimentos prestados no processo, os eleitores afirmaram que chegaram a ser questionados pelo motorista sobre em quem iriam votar, durante o percurso até as seções eleitorais, e todos mostraram que estavam com os santinhos de Elma Garcia. O motorista chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Federal realizando o transporte dos eleitores.

A ação afirma que mesmo não havendo pagamento em dinheiro, o mero transporte de eleitores por uma pessoa ligada a uma candidatura caracteriza abuso de poder econômico e direcionamento dos votos. No processo, a defesa negou que os eleitores tivessem alguma relação com a candidata.

Para a juíza, no entanto, as provas e depoimentos apresentados caracterizaram o crime. A magistrada condenou Elma Garcia à perda do mandato e a 8 anos de suspensão dos direitos políticos. Ela ainda poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), sem precisar deixar o cargo.

Em janeiro, Elma Garcia foi eleita presidente da Câmara de Santana num processo questionado na justiça.