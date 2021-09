Preso acusado de matar criança com tiro na cabeça

Crime que chocou a opinião pública do Amapá ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

O criminoso acusado de matar uma criança de 5 anos na Baixada do Ambrósio, nesta quarta-feira (15), em Santana, foi preso nesta manhã de quinta-feira (16) pela Polícia Civil a 17 km de Macapá.

Flávio Ferreira Teodoro já responde por outros crimes, como latrocínio, roubo e tráfico de drogas. A polícia não divulgou o local onde ele foi preso nem se a arma do crime foi apreendida. Ele foi levado para a sede da Unidade de Policiamento Comunitário (UPC) do Igarapé da Fortaleza, onde funciona a 1ª DP de Santana, que está com o caso por ainda se tratar de um flagrante. O delegado Rafael Paulino fará os procedimentos da prisão.

Antes de Teodoro ser preso, a equipe do Portal SelesNafes.com conversou com o delegado Pedro Vergara, plantonista da 1ª DP. Para ele, a morte da menina é resultado da guerra entre duas facções. A região é dominada por uma organização criminosa e vem sendo disputada por outra rival. Não estava tendo confronto no momento em que a criança caminhava em direção a sua casa após ter comprado um lanche.

“Alguns dias atrás, membros da facção rival a qual o acusado pertence tentaram matá-lo, disparando tiros contra ele. E ele foi lá para revidar esse fato e acabou atingindo a criança”, revelou o delegado.

Escondido na esquina de uma casa, o atirador tentou surpreender rivais, que segundo a polícia, estavam na passarela de concreto, mas o disparo acabou acertando a cabeça de Ana Júlia Pantoja, de 5 anos, que estava a uma distância de cerca de 4 metros da mira dele. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O tiro causou um grande ferimento na testa de menina. A cena de familiares e vizinhos desesperados ao ver Ana Júlia ferida causou extrema indignação e revolta nos usuários de redes sociais do Amapá.