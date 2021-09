Preso no Pará, suspeito de espancar idoso até a morte em roubo chega ao Amapá

Vítima era padrasto de uma oficial da PM

Por RODRIGO ÍNDIO

Na manhã desta sexta-feira (24) chegou ao Amapá um dos envolvidos no latrocínio que vitimou um idoso de 60 anos, no dia 10 de agosto no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

O idoso era padrasto de uma tenente da Polícia Militar e morreu em decorrência de espancamento com um barra de ferro sofrido pelos assaltantes, informou a Polícia Civil.

Márcio Ruan Soares Furtado, o Tio Patinhas, de 22 anos, é um dos infratores que aparecem na imagem no momento do crime. Ele está de camisa azul e chapéu escuro entregando uma TV para um comparsa de bicicleta. Logo depois foge.

Ele foi preso no município de Afuá, no estado do Pará, por porte ilegal de arma de fogo.

O delegado Glemerson Arantes, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), informou que a Justiça do Amapá já tinha expedido dois mandados de prisão temporária contra suspeitos do latrocínio, um contra Tio Patinhas e outro para um dos comparsas dele.

Numa ação integrada entre as polícias dos dois estados, e com o apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, ele foi recambiado para o Amapá.

O caso

Quatro bandidos armados com uma faca e uma arma de fogo invadiram um imóvel na Rua Nossa Senhora das Neves, no Bairro Cidade Nova. A ação foi extremamente violenta.

Eles levaram vários aparelhos celulares e TVs. Como houve perseguição, abandonaram alguns dos objetos roubados. As investigações logo iniciaram.

“Conseguimos atrelar um dos objetos subtraídos a um dos suspeitos pelo qual nós já tínhamos representado pela prisão temporária. E o outro, nós tínhamos essas informações de pessoas que viram eles passando às 15h30, em plena luz do dia. Existem outros dois elementos que ainda vamos identificar no decorrer das investigações”, disse Glemerson Arantes.

Tio Patinhas agora fica à disposição da Justiça amapaense.