Roda se solta durante viagem e dá susto em passageiros de ônibus

Coletivo fazia a linha Macapá/Santana quando uma das rodas se desprendeu e a parte traseira do veículo encostou no asfalto.

Compartilhamentos

Atualizada às 12h25

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ônibus que faz a linha intermunicipal entre Macapá e Santana ficou sem uma das rodas quando estava em movimento na Rodovia Salvador Diniz, na manhã desta terça-feira (28).

O incidente aconteceu, nas primeiras horas do dia, na pista que tem como fluxo o sentido Igarapé da Fortaleza/Fazendinha.

O motorista conseguiu manobrar o veículo até o acostamento. Ninguém se feriu, apesar do susto.

Vídeos gravados por testemunhas mostram os momentos logo após o acidente. Em um deles, duas pessoas aparecem indo buscar a roda no acostamento. Em outro, os passageiros estão entrando em outro coletivo após o susto.

O portal SelesNafes.com procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) para esclarecimentos sobre a manutenção do veículo. A entidade respondeu em nota que o caso “foi uma fatalidade”. Segundo o sindicato, alguns trechos da via têm muitos “remendos” e enfatizou que se tem registros de acidentes similares, em carros grandes e pequenos.

O Setap listou alguns trechos críticos da via em que a linha em questão transita: Fórum a Fortaleza, Fazendinha a Shoping Garden, Rua Antonio Coelho Carvalho e Mato Grosso. A entidade disse, ainda, que nos corredores das linhas, a situação é a seguinte: 25% ótimo; 35% regular; 40% com remendo e buracos.