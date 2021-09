Seis são presos por tentar matar rapaz que quis sair do crime

Além das prisões, armas e munições foram apreendidas. Tentativa de homicídio ocorreu na cidade de Vitória do Jarí, no sul do Estado do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na quinta-feira (9), seis pessoas investigadas de envolvimento na tentativa de homicídio de um rapaz que tentou deixar a vida de crimes e sofreu retaliação da facção para a qual trabalhava. No atentado, a vítima perdeu a visão de um dos olhos.

O crime ocorreu na cidade de Vitória do Jarí, no sul do Estado do Amapá, no dia 6 de julho deste ano. A polícia não revelou o nome da vítima porque ela ainda corre risco de morte e nem dos acusados porque a investigação ainda está em andamento.

A investigação tem à frente o delegado Erivelton Clemente, da Delegacia de Vitória do Jari. Segundo ele, a vítima levou cinco tiros, sendo que um atingiu a cabeça e provocou a perda da visão do olho esquerdo. Todas as balas estão alojadas no corpo do rapaz, que, apesar dos graves ferimentos, sobreviveu.

“Iniciamos as investigações e identificamos os suspeitos, que fazem parte de uma organização criminosa. O autor intelectual do crime é um detento do Iapen, o qual ordenou a morte da vítima devida ela não querer mais vender drogas e nem ser integrante da organização criminosa”, confirmou o delegado.

Durante a ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em residências localizas em Vitória do Jari, em Almerim (PA) e no Iapen. Foram apreendidos quatro armas de fogo, drogas, objetos oriundos de furto e roubo, carregadores e aparelhos de telefone celular, um porta carregador de arma de fogo, balaclavas e um coldre.

Participaram da ação a Divisão de Capturas, o Núcleo de Operações com Cães, o Departamento de Polícia do Interior, a 1ª Delegacia de Polícia de Santana e a Delegacia da Infância e Juventude de Laranjal do Jari.