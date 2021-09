Sem ter onde morar, família ocupa casa de brinquedo em parquinho

NA CAPITAL DO AMAPÁ

NA CAPITAL DO AMAPÁ

Playground fica na orla da zona sul de Macapá, no Bairro Araxá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma família com dois adultos e seis crianças está morando, há quatro dias, em uma casinha do Complexo Marlindo Serrano, no Araxá, na orla de Macapá.

A situação de extrema vulnerabilidade social atingiu o casal Maria Rita Carmo dos Santos, de 54 anos, e José Henrique Silva Cardoso, de 52 anos. Eles ficaram desempregados e tiveram que sair da casa onde moravam poucos dias atrás, em uma área de pontes do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

O casal relatou que houve uma confusão na área e eles tiveram que abandonar o imóvel, sem entrar em maiores detalhes, e a casinha do parque do Araxá foi o que encontraram para passar seus dias e noites.

Até o momento, informaram, nenhuma autoridade de assistência social os procurou, mas algumas pessoas que passam pelo lugar começaram a ajudar, com doação de comida, roupas e outros itens.

As crianças têm 3, 5, 7, 9, 11 e 12 anos de idade. No momento da reportagem, apenas dois estavam local. Outros, conforme informaram, estavam na venda de bombons no Centro de Macapá.

Hoje, sexta-feira (16), José Henrique fez um serviço de capina ali por perto. Ele já foi ajudante de pedreiro, vendedor ambulante e outros ofícios durante os 25 anos de casamento com Rita. Ela também já trabalhou em diversos locais diferentes.

Pai e mãe contaram ser de Macapá, e, antesde morar no Universidade, residiam no distrito macapaense do Coração.

Reclamam que, de noite, há muito carapanã e faz frio. Não têm colchão, apenas dois lençóis. Apertam-se como em uma lata de sardinha, descreveram. O espaço é muito pequeno, de aproximadamente 2 x 2 m2.

Assista um pequeno relato da família.

Ajuda

Rita informou que uma mulher viu a situação da família e ofereceu abrigo temporário para ela e seus rebentos ainda para este final de semana e que, nessa sexta-feira mesmo ela e o restante da família, provavelmente, irão deixar a casinha e dormir em um local mais apropriado.

No entanto, eles sabem que se trata de abrigo temporário e, resumindo um pedido de ajuda, o que gostariam mesmo é de casa e emprego.

“Queria pedir que nos ajudassem, com uma casa, alimentação, o que puderem para nos ajudar, ou menos com orações. Espero que Deus dê em dobro para todos que ajudarem”, finalizou Rita.

Os pais não têm telefone, mas dois dos filhos, sim. As pessoas que quiserem entrar em contato com a família, podem ligar para os números (96) 99133-3671 e (96) 99123-7620.