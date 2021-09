Sobe número de corpos encontrados em naufrágio na Guiana

Autoridades de Caiena informaram que pelo menos 3 corpos já foram encontrados, segundo portal francês. Quatro sobreviventes foram resgatados na sexta-feira (3). Foto de capa: reprodução

Subiu para pelo menos três o número de corpos encontrados das vítimas de um naufrágio ocorrido na travessia de brasileiros para a Guiana Francesa. O anúncio foi feito há pouco, na manhã deste sábado (4), por autoridades de Caiena, que ao todo 3 corpos foram localizados.

As informações são do portal RFI. Na sexta-feira (3), um primeiro corpo já havia sido encontrado por equipes de resgate. Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada.

O delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil em Oiapoque, informou que aguarda informações do presidente do inquérito policial francês aberto para apurar a tragédia. Há relatos de que um número maior de corpos tenha sido encontrado.

A embarcação saiu há exatos 7 dias da área portuária do município de Oiapoque, a 590 quilômetros da capital amapaense, Macapá. De acordo com parentes das vítimas, a catraia atuava de forma clandestina.

De acordo com o delegado Charles Corrêa, um total de 25 pessoas estava a bordo, sendo 22 passageiros, incluindo uma mulher grávida, e 3 tripulantes. Até ontem (3), 4 passageiros foram resgatados vivos na região do Canal do Kourou.

Familiares buscam passageiros

Nas redes sociais, há vídeos de corpos boiando nas águas francesas sendo divulgados pelo Whatsapp. As imagens são muito fortes e não serão publicadas neste portal. Enquanto que em outras postagens, em busca por informações das vítimas, familiares se mobilizam. Veja: