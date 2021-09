Suspeito de duplo homicídio é encurralado e morto por rival em beco

Crime ocorreu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que integrava uma facção criminosa foi executado com um tiro na cabeça, na tarde deste domingo (5), no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Gilberto da Costa Maciel, o Loirinho, de 20 anos, tinha passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Segundo a polícia, ele transitava pela Rua Equatorial quando foi surpreendido por um membro de uma facção rival, que desceu de um carro preto. Loirinho ainda tentou fugir por um beco da passagem União, mas foi alcançado pelo atirador, que fugiu em seguida, sem ser identificado.

O oficial do 1º Batalhão da PM, tenente Elder Carvalho, e o delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá, confirmaram que Loirinho havia sido preso no dia 31 de julho, após ser flagrado com uma arma de fogo dentro de um carro.

Por esse crime, ele cumpria pena no regime aberto domiciliar. Além disso, era suspeito de um duplo homicídio ocorrido recentemente no município de Santana, onde foram mortos Adelson Vilhena Batista, o Del, de 41 anos, e Robson Castro Igreja, o Beto, de 42 anos, no Bairro Nova Brasília, dia 1º de setembro.

“Pelo que apuramos até aqui, ele era de Santana, e é suspeito de envolvimento em algumas mortes recentes”, limitou-se a informar o delegado.

O tenente Elder, que trabalhou no 4º Batalhão de Santana, confirmou que Loirinho era bastante conhecido no município a 17 km de Macapá por sua extensa ficha criminal, iniciada ainda na adolescência. O oficial confirmou que o bandido integrava uma facção criminosa.

“Ele era bastante procurado por membros de uma organização criminosa rival a dele. Era bastante perigoso e violento, temos filmagens que mostram o quanto era agressivo com suas vítimas em assaltos. E corria a informação de que ele estaria envolvido em mortes de membros da facção rival”, ponderou o tenente.

Até a manhã desta segunda-feira (6), ninguém havia sido preso.