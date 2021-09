Tiro, brigas e som alto tiram sossego em rua de Macapá

Estabelecimento onde ocorrem as confusões fica no Bairro São Lázaro, na zona norte da capital do Amapá

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Há cerca de um ano, as noites de sono tranquilas e a paz do lar de moradores da rua Emílio Médici, no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, ficaram para trás.

É que um bar, que também funcionaria como casa de shows, segundo moradores que falaram ao Portal SelesNafes.com e preferiram guardar anonimato, coloca a aparelhagem de som no último volume. Os tiroteios, brigas e gritaria na rua, seriam constantes.

Na madrugada, o barulho seria insuportável, ainda maior, misturado com o barulho dos escapamentos de motocicletas.

Quem tem crianças em casa, como no caso das pessoas que falaram ao Portal SN, a situação é ainda pior. Não dá para estudar, ler um livro ou fazer uma atividade corriqueira como tomar um café em paz com a família.

Quando acionada, a polícia vai ao local e logo depois de virarem as costas, o som é religado e a festa que toma toda a extensão da rua, recomeça.

“Eu queria pedir às autoridades para ver se esse estabelecimento tem licença para funcionar com shows, tem licença para fazer música ao vivo, porque a gente não consegue ter paz. Meus filhos precisam ler um livro, estudar os assuntos da escola e o tempo que a gente tem é o da noite quando chega do trabalho. A gente pede que justiça seja feita para que as dezenas de famílias que moram nessa rua e do outro lado da rua que sofrem com essa perturbação. A rua amanhece cheia de lixo e é uma situação extremamente difícil, que tira a paz da gente”, desabafou um morador.

Ele disse confiar que as autoridades irão tomar alguma iniciativa mais concreta para resolver o problema.