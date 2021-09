Tiroteio deixa 4 bandidos mortos e 1 policial do Bope ferido

Conflito entre policiais e suspeitos ocorreu no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Uma submetralhadora semiautomática e uma cartucheira de grosso calibre, além de dois revólveres, foram os armamentos utilizados por membros de facção em um intenso tiroteio que terminou com quatro suspeitos mortos e um policial militar ferido na tarde deste sábado (11), na zona norte de Macapá.

Já havia anoitecido na capital e a ocorrência ainda estava em andamento. Além de outras buscas a suspeitos que teriam escapado. A polícia tenta agora identificar os suspeitos.

O confronto entre bandidos e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá ocorreu em uma área de pontes cercada por uma mata no Bairro Novo Horizonte, por volta de 13h.

De acordo com o comandante em exercício do Bope, capitão Coelho, a intervenção do Bope teve objetivo de cessar confrontos da guerra entre facções, para evitar que inocentes sejam feridos.

“Este local tem histórico de confrontos entre membros de facção, que estão em guerra declarada em Macapá e Santana, e por isto nós intensificamos as incursões. Quando as equipes chegaram, foram recebidas a tiros”, relatou o capitão.

Assim que as equipes entraram na área de pontes, iniciou o tiroteio. Um policial da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope – foi atingido no braço e na perna. O confronto continuou e ao final quatro criminosos estavam no chão.

Equipes médicas confirmaram os óbitos e socorreram o policial ferido ao Hospital de Emergência (HE) do Centro. O militar passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Segundo o capitão Coelho um dos bandidos mortos seria o chefe de uma organização criminosa na zona norte. Ele era conhecido por amedrontar e até expulsar moradores do local para fazer do imóvel ponto de venda de drogas.

“Nós verificamos que tem várias casas abandonadas aqui, porque os moradores foram expulsos pelos criminosos”, confirmou o oficial.